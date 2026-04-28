Da Monza all' Ecuador | i due chef monzesi volano oltreoceano per promuovere e insegnare la cucina italiana

Due chef di Monza si preparano a partire per l’Ecuador, dove terranno corsi e dimostrazioni sulla cucina italiana. L’obiettivo è condividere tecniche e ricette della tradizione culinaria italiana, mostrando anche come si possano integrare con i sapori locali. La partenza è prevista nelle prossime settimane, e le attività si svolgeranno in diverse città del paese sudamericano.

Voleranno oltreoceano per raccontare la cultura della cucina italiana e metterla in relazione con quella ecuadoregna. Protagonisti della trasferta sono Vincenzo e Salvatore Butticè, i due noti chef del ristorante Il Moro di Monza, che il 28 e il 29 aprile saranno in Sudamerica quali.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Verdi e la cucina: due chef stellati per due cene esclusiveDue chef stellati, Massimo Spigaroli e Gennaro Esposito, uniscono i loro talenti per due cene esclusive dedicate a Giuseppe Verdi.