Un giovane studente di Asti, proveniente dall’ITIS Artom, ha ottenuto la medaglia d’argento durante le Olimpiadi di Cybersicurezza tenutesi a Salerno. La competizione ha richiamato partecipanti da diverse regioni italiane, mettendo alla prova le competenze nel settore della sicurezza informatica. L’esito del concorso ha confermato la presenza di giovani con capacità tecniche elevante in questa area sempre più strategica.

? Cosa sapere Andrea Rosso dell'ITIS Artom vince l'argento alle Olimpiadi di Cybersicurezza a Salerno.. Il talento astigiano è convocato nella squadra azzurra per le sfide mondiali in Kazakistan.. Andrea Rosso, studente della classe 5DI dell’ITIS A. Artom di Asti, ha conquistato la medaglia d’argento alle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza tenutesi a Salerno tra il 17 e il 19 aprile 2026. Il giovane talento astigiano ha saputo distinguersi in una competizione di altissimo livello che ha coinvolti inizialmente oltre 3.200 studenti provenienti da ben 681 istituti scolastici di tutto il territorio nazionale. La sfida salernitana non si è limitata a test teorici, ma ha messo alla prova le capacità tecniche dei partecipanti attraverso scenari complessi ispirati a problematiche reali del mondo digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cybersecurity: il talento di Asti conquista l’argento a Salerno

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