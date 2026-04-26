Cybersecurity | il Pascal conquista l’Italia con 5 medaglie sul podio

L'istituto Pascal Comandini si è distinto alle Olimpiadi nazionali di cybersicurezza a Salerno, conquistando cinque medaglie sul podio. La competizione ha coinvolto studenti di diverse regioni italiane, che si sono sfidati in prove legate alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica. La vittoria rappresenta un risultato importante per l'istituto, che si conferma tra le realtà più solide nel settore dell'educazione digitale a livello nazionale.

? Cosa sapere L'istituto Pascal Comandini ottiene cinque medaglie alle Olimpiadi nazionali di cybersicurezza a Salerno.. Il metodo didattico del docente Matteo Lucchi prepara gli studenti alle sfide internazionali.. Alan Davide Bovo si è laureato miglior studente d’Italia durante le Olimpiadi nazionali di cybersicurezza a Salerno, guidando la squadra dell’istituto Pascal Comandini verso un trionfo che vede cinque studenti salire sul podio dopo la competizione del 18 aprile 2026. Il successo dell’istituto tecnico si è manifestato con una distribuzione capillare di premi: una medaglia d’oro, tre d’argento e una di bronzo. Il primato assoluto...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cybersecurity: il Pascal conquista l’Italia con 5 medaglie sul podio Notizie correlate Olimpiadi cybersicurezza: "Cinque studenti sul podio. Itt Pascal primo in Italia"Una medaglia d’oro, tre d’argento e una di bronzo per i cinque studenti dell’istituto Pascal Comandini sul podio alle olimpiadi nazionali di... Milano Cortina: Italia sul podio! 30 medaglie, un trionfo azzurro.Alla vigilia della chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la squadra azzurra ha raggiunto un traguardo significativo,... Aggiornamenti e dibattiti Itt Pascal di Cesena, medaglia d’oro alle Olimpiadi di cybersecurityFelice il docente Matteo Lucchi, che ha accompagnato i ragazzi alla finale: Vedere il Pascal ai vertici nazionali è una grande soddisfazione e il merito è degli studenti e di tutti i professori che l ... corrierecesenate.it Cesena, l’Itt Pascal migliore squadra d’Italia alle Olimpiadi di CybersecurityDal 17 al 19 aprile si è svolta a Salerno la finale nazionale delle Olimpiadi di Cybersecurity (Olicyber), il programma formativo e competitivo ... corriereromagna.it