Curling Mosaner-Constantini super contro USA! Cosa manca per la qualificazione diretta

Mosaner e Constantini hanno ottenuto una vittoria importante ai Mondiali di curling nel doppio misto, rafforzando le possibilità di qualificazione diretta per l’Italia. La coppia italiana ha battuto gli Stati Uniti in una partita che ha messo in evidenza le loro competenze sul ghiaccio. La vittoria si aggiunge ai risultati positivi del movimento italiano, che continua a crescere a livello internazionale. Restano da definire i passaggi necessari per garantire l’accesso diretto alla fase successiva del torneo.

Mosaner e Constantini continuano a dare grandi soddisfazioni a tutto il movimento del curling italiano: oggi è arrivata una vittoria pesantissima Brilla l’Italia del curling ai Mondiali nel doppio misto. Gli Azzurri sono collocati nel gruppo B, lì dove fa paura il Canada, assoluto mattatore, almeno fino alla giornata di oggi. La sfida tra la squadra tricolore e gli Stati Uniti ha grande fascino e anche oggi non ha tradito le attese, almeno per quanto riguarda la nostra parte. Infatti, è arrivato un dominio assoluto dall’inizio alla fine per Amos Mosaner e Stefania Constantini, autori di una prova praticamente perfetta ai Mondiali, l’ennesima fino a questo momento.🔗 Leggi su Sportface.it

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