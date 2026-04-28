Cuore bruciato dodici quesiti ai periti per la verità sul trapianto di Domenico Caliendo Attesa per l’incidente probatorio

A quattro mesi dal trapianto e due dalla morte, il caso di Domenico Caliendo si avvicina a un momento cruciale. Sono stati formulati dodici quesiti ai periti, che dovranno chiarire le circostanze dell’intervento e della successiva scomparsa. Si attende ora l’incidente probatorio, un passaggio fondamentale per fare luce sui dettagli di una vicenda ancora aperta.

A quattro mesi dal trapianto e due dalla morte, il caso di Domenico Caliendo entra nella sua fase più delicata. L’incidente probatorio disposto dal giudice per le indagini preliminari, Mariano Sorrentino, segna infatti il passaggio da una ricostruzione frammentata dei fatti a un’analisi tecnico-scientifica destinata a pesare in un eventuale processo. L’incidente probatorio entra nel vivo. La vicenda del piccolo Domenico Caliendo – attaccato a una macchina per due mesi perché nel suo petto era stato trapiantato un cuore “bruciato” – entra nella fase decisiva dell’inchiesta. Con l’avvio dell’incidente probatorio disposto dal giudice la ricostruzione dell’intero percorso clinico diventa materia di analisi tecnico-scientifica destinata a incidere in modo determinante sul procedimento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cuore “bruciato”, dodici quesiti ai periti per la verità sul trapianto di Domenico Caliendo. Attesa per l’incidente probatorio Notizie correlate Bimbo morto al Monaldi, i quesiti dell’incidente probatorio sul trapianto col cuore “bruciato”La Procura di Napoli ha chiesto un incidente probatorio per chiarire se siano state rispettate le linee guida durante le fasi del trapianto al... Morte Domenico Caliendo, 12 quesiti per capire se il bimbo poteva essere salvato: al via incidente probatorioÈ cominciato l'incidente probatorio sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo morto dopo un trapianto di cuore fallito; i periti... Panoramica sull’argomento Domenico Caliendo, i dodici quesiti tecnici per giungere alla verità: attenzione massima su trapianto e trasporto del cuore congeltoRicostruire quanto accaduto quel fatidico 23 dicembre 2025 nella sala operatoria dell'ospedale Monaldi e riferire «in caso di difformità 'non giustificate' ... leggo.it Morte Domenico Caliendo, 12 quesiti per capire se il bimbo poteva essere salvato: al via incidente probatorioÈ cominciato l'incidente probatorio sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo morto dopo un trapianto di cuore fallito; i periti ... fanpage.it