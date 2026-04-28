Il governo italiano ha presentato una richiesta ufficiale all’Unione Europea per inserire una clausola nazionale destinata a tutelare il settore agroalimentare, uno dei principali motori dell’export nazionale, pari a circa 27,8 miliardi di euro. La proposta nasce in risposta alle tensioni internazionali nel Golfo, che rischiano di mettere a repentaglio le vendite all’estero e di creare nuovi ostacoli commerciali. La questione è al centro di un dibattito tra le istituzioni europee e italiane.

? Cosa sapere Giorgetti propone a Bruxelles la clausola nazionale per proteggere 27,8 miliardi di export.. La misura mira a mitigare l'impatto della crisi nello Stretto di Hormuz.. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha presentato a Bruxelles una nuova strategia per ottenere flessibilità sul Patto di Stabilità, puntando sulla crisi delle rotte commerciali nel Golfo e sulle conseguenze per l’agroalimentare. La proposta italiana cerca di superare il limite dei margini fiscali ridotti per proteggere settori produttivi colpiti dall’instabilità dello Stretto di Hormuz, che minaccia la continuità di approvvigionamenti energetici e materie prime agricole fondamentali per il continente africano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi nel Golfo: l’Italia sfida l’UE per salvare l’agroalimentare

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