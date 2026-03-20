Negli ultimi giorni, i governi di Francia, Regno Unito, Germania, Italia e Paesi Bassi hanno espresso opinioni diverse sulla crisi nel Golfo e sulla questione energetica. Mentre alcuni si sono concentrati sulle tensioni nella regione di Hormuz, altri hanno sottolineato l’importanza di mantenere il dialogo con tutte le parti coinvolte. La divisione tra gli stati membri della Ue si manifesta in dichiarazioni pubbliche e posizioni ufficiali.

Dopo i volenterosi per Kiev arrivano i volenterosi per Hormuz. Parigi, Londra, Berlino, Roma, l’Aja più Tokyo si dicono infatti pronti a “contribuire alle iniziative volte a garantire un passaggio sicuro attraverso lo stretto” e accolgono “con favore” l’impegno dei Paesi “che stanno avviando i preparativi”. Un comunicato congiunto emesso mentre il Consiglio europeo – che all’ordine del giorno ha una discussione sul Medio Oriente – è in pieno svolgimento. È essenziale che i combattimenti però prima finiscano si affrettano a chiarire poi le capitali europee dopo che i partiti di opposizione hanno paventato il rischio di un coinvolgimento nel conflitto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dalla crisi nel Golfo all’energia: è la solita Ue divisa su tutto

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