La Corte dei Conti ha sottolineato la necessità di rivedere le priorità di spesa nel settore energetico, evidenziando l’importanza di selezionare con attenzione gli interventi destinati a contrastare gli effetti dell’aumento dei costi. In un documento ufficiale, l’ente ha richiamato l’attenzione sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla scelta di azioni che possano rispondere in modo efficace alla crisi energetica in corso.

ROMA, 28 APR – Nel caso di peggioramento del quadro economico, sarà necessario “sostenere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese anche se la necessità di rispettare i parametri europei lascia spazi fiscali ridotti. Si conferma pertanto l’esigenza, da un lato, di mantenere il controllo sui conti pubblici, e, dall’altro, di garantire una più attenta selezione degli interventi da avviare al fine di contrastare gli effetti del rincaro delle materie prime energetiche e, conseguentemente, ridefinire le priorità con una sempre maggiore attenzione alla valutazione costo-efficacia che deve orientare l’azione del Governo nella definizione delle misure da attuare”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Crisi energetica, Corte dei Conti: ridefinire le priorità di spesa

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CRISI ENERGETICA Facciamo finta che sia vero che sta arrivando la crisi energetica più grave della storia come dice @Confindustria... Giusto preparare un dettagliato piano di emergenza, Sbagliato dare aiuti a pioggia a chi fa #CHGNFTT. @sole24or x.com