Credibile è solo Amore – Agape | si presenta il volume di Staglianò sul vescovo Giuseppe Agostino

Il 29 aprile alle 18 nell'Aula Magna del Seminario Pio XI di Reggio Calabria, verrà presentato il volume "Credibile è solo Amore – Agape", scritto da mons. Antonio Staglianò su Mons. Giuseppe Agostino, e il solo intreccio biografico tra i due protagonisti basterebbe a capire perché. Era il 20.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Panoramica sull’argomento

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