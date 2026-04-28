A Cosenza, il consigliere Francesco Alimena ha segnalato problemi legati al nuovo sistema di project financing per i parcheggi. Secondo quanto riferito, ci sarebbero rischi di sanzioni per i cittadini e possibili aumenti dei costi di sosta. La questione riguarda le modalità di gestione e le tariffe previste, che potrebbero influire sulla vita quotidiana degli automobilisti locali.

? Cosa sapere Il consigliere Francesco Alimena segnala criticità sul nuovo project financing parcheggi a Cosenza.. Il piano economico rischia sanzioni Anac e rincari tariffari per i cittadini cosentini.. Il consigliere comunale Francesco Alimena ha sollevato un allarme formale riguardo al nuovo project financing per la gestione dei parcheggi a Cosenza, segnalando il pericolo di sanzioni da parte dell’Anac e della Corte dei Conti regionale. La questione è esplosa durante la riunione della Commissione Controllo e Garanzia avvenuta ieri, dove le preoccupazioni per l'aumento delle tariffe e l'assegnazione pluridecennale a un privato hanno richiesto un intervento immediato del gruppo consiliare del Partito Democratico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza, allarme parcheggi: rischio sanzioni e rincari per i cittadini

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