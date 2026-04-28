Una donna in gravidanza si interroga su cosa possa bere durante l’aperitivo, dopo aver abbandonato i cocktail alcolici. Ricorre a opzioni analcoliche a base di frutta, ma si preoccupa per l’alto contenuto di zuccheri e sciroppi presenti in molte di queste bevande. La questione riguarda la possibilità di consumare queste bevande senza rischi, considerando le implicazioni per la glicemia e la salute del bambino.

Buongiorno dottoressa, prima della gravidanza amavo l’ora dell’aperitivo. Ora scelgo solo cocktail analcolici alla frutta, ma ho letto che sono pieni di zuccheri e sciroppi che possono far impennare la glicemia. Cosa posso ordinare al bar che sia sfizioso ma nutrizionalmente accettabile per non sentirmi ‘esclusa’ dalle uscite con le amiche? La ringrazio se vorrà rispondermi Per tale ragione un eccessivo consumo di zuccheri semplici può essere dannoso per il bambino, promuovendo la macrosomia fetale, ovvero la nascita di un bambino con un peso superiore alla norma (generalmente sopra i 4-4,5 kg). Questo accade perché l’alto livello di...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Cosa posso bere per l’aperitivo durante la gravidanza?”

He posed as his dead brother to force her to bear his child, unaware of her brutal brothel torture!

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