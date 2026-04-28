Una donna incinta desidera sapere cosa può bere durante l’aperitivo, dopo aver smesso di consumare alcolici. Prima della gravidanza, preferiva bere cocktail alcolici, ma ora opta per versioni analcoliche alla frutta. Tuttavia, ha letto che molte di queste bevande contengono zuccheri e sciroppi che potrebbero influenzare i livelli di glicemia. La sua domanda riguarda le alternative sicure da scegliere in questa fase.

Buongiorno dottoressa, prima della gravidanza amavo l’ora dell’aperitivo. Ora scelgo solo cocktail analcolici alla frutta, ma ho letto che sono pieni di zuccheri e sciroppi che possono far impennare la glicemia. Cosa posso ordinare al bar che sia sfizioso ma nutrizionalmente accettabile per non sentirmi ‘esclusa’ dalle uscite con le amiche? La ringrazio se vorrà rispondermi Per tale ragione un eccessivo consumo di zuccheri semplici può essere dannoso per il bambino, promuovendo la macrosomia fetale, ovvero la nascita di un bambino con un peso superiore alla norma (generalmente sopra i 4-4,5 kg). Questo accade perché l’alto livello di...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Cosa posso bere per l’aperitivo durante la gravidanza?”

He posed as his dead brother to force her to bear his child, unaware of her brutal brothel torture!

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