Cosa c’è nel nuovo decreto sul lavoro del governo

Il nuovo decreto sul lavoro approvato dal governo introduce principalmente incentivi fiscali destinati alle aziende che assumono determinate categorie di lavoratori. Sono previste inoltre alcune misure specifiche per sostenere determinati settori e favorire l’occupazione. Il testo dettaglia i criteri di accesso ai bonus e le modalità di applicazione delle agevolazioni, con l’obiettivo di incentivare le assunzioni e sostenere il mercato del lavoro.

Martedì il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto “decreto lavoro”, un decreto legge che contiene diverse misure per favorire l’occupazione, chiamato anche “decreto primo maggio”. Il governo di Giorgia Meloni lo sta promuovendo come un decreto sul “salario giusto” perché contiene, tra le altre cose, diversi incentivi e sgravi fiscali riservati ai datori di lavoro che applicano un salario ritenuto appunto equo secondo alcuni criteri stabiliti nel testo, ma pertanto un po’ fumoso. Contiene anche strumenti per contrastare il caporalato relativo a mestieri gestiti attraverso le piattaforme digitali, come quello dei rider. Nella conferenza stampa in cui è stato presentato, Meloni ha detto che il decreto legge prevede lo stanziamento di quasi un miliardo di euro e che dovrebbe interessare circa 4 milioni di lavoratori.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Cosa cambia davvero con il nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro

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