Corso Europa avanti i lavori | non ci saranno le strisce per il parcheggio

A partire dalle ore 20:00 di giovedì 30 aprile 2026 e fino alle 8:00 del giorno successivo, sono previsti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su Corso Europa. Durante questa operazione, non saranno presenti le strisce per il parcheggio, e la strada resterà interessata dai lavori per circa dieci ore. Il Comune di Avellino ha comunicato le modifiche temporanee alla viabilità in queste fasce orarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Avellino informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 20:00 di giovedì 30 aprile 2026 e fino alle ore 8:00 di venerdì 1° maggio 2026, saranno eseguiti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale su Corso Europa. Gli interventi riguarderanno in particolare la realizzazione dei passaggi pedonali e il rifacimento della linea di mezzeria centrale della carreggiata. Si precisa che non verranno realizzate le strisce blu destinate alla sosta dei veicoli. Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in prossimità degli scivoli pedonali, in quanto tali aree saranno interessate dalla realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Corso Europa, avanti i lavori: non ci saranno le strisce per il parcheggio Notizie correlate Avanti coi lavori per il parcheggio scambiatore di via MazziniIn via Mazzini, nella zona di Ponente, accanto al cimitero capoluogo, proseguono i lavori per la costruzione del nuovo grande parcheggio scambiatore. Lavori in corso per il parcheggio di Porta OrvietanaTODI – Avanzano regolarmente i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di Porta Orvietana, a due passi dagli ascensori, con sbarco in via... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cambia ancora la viabilità in Corso Europa; Vertice Cipro, al centro crisi energia. Meloni: Ue sia più coraggiosa; Perché Giorgia Meloni fa bene a chiedere più flessibilità all'Europa; Caos in +Europa: scontro sulla mozione per azzerare la segreteria di Magi. Corso Europa, dal 27 aprile all'8 maggio senso unico da via Gorra a via RigolliProseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra corso Europa e via Govoni. Dalle 7.30 di lunedì 27 aprile, sino alle 18 di venerdì 8 maggio, si renderà necessario chiudere al traffi ... ilpiacenza.it Traffico stradale, corso Europa di Genova tra le vie più inquinate d’ItaliaL’arteria che collega i quartieri di San Martino e Nervi a Genova, registra il peggior risultato della Liguria e uno dei sei peggiori d’Italia per la presenza ... ilsecoloxix.it È successo nel tardo pomeriggio. Il sindaco Canepa: “Nessuna tolleranza per un gesto così vile, solidarietà a Massimo, storico edicolante di Corso Europa” - facebook.com facebook