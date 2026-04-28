Dal 2021, un'ente promosso da un'impresa sociale, alcune famiglie e cinque aziende locali si impegna a offrire corsi, tutele legali e case per favorire la vita autonoma delle persone fragili. La Fondazione Caffè Salato Ets si propone di diventare un punto di riferimento in Romagna, concentrandosi su iniziative che supportano l’autonomia e la tutela legale di queste persone.

Nata nell’autunno 2021 dall'iniziativa dell'impresa sociale CavaRei, di alcune famiglie e di cinque aziende forlivesi (Cosmogas, Dorelan, Estados Caffè, Gencom e Poderi dal Nespoli 1929), la Fondazione Caffè Salato Ets si pone un obiettivo ambizioso: diventare il punto di riferimento in Romagna.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Temi più discussi: Corsi, tutele legali e case per la vita autonoma: così si prepara il futuro delle persone fragili; Formazione, Offerta su Misura e Relazione: le Leve di Tutela Legale per crescere nel Mercato; CTU: la riforma riparte da formazione obbligatoria, esame e tutele economiche; Tutela del Made in Italy: industria, eccellenza italiana e distretto ceramico manifatturiero. Il webinar.

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