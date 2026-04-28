PISTOIA Pistoia Rossa non ci sta al mancato invito e alza la voce sul convegno "Pistoia: l’industria tra storia e prospettive", organizzato dalla Cgil con la presenza del segretario nazionale Maurizio Landini e di numerosi esponenti istituzionali e politici. Per i saluti dei candidati sindaci, compaiono Anna Maria Celesti e Giovanni Capecchi. Pistoia Rossa, con il suo candidato sindaco Fabrizio Mancinelli, non è stata invitata. "Una scelta singolare, soprattutto perché in campagna elettorale e nella quotidiana vita democratica il pluralismo dovrebbe essere la regola minima, non l’eccezione – attacca una nota –. Evidentemente, per qualcuno, il confronto democratico funziona meglio quando il tavolo è apparecchiato con cura e gli ospiti sono già selezionati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Convegno sul lavoro: "Pistoia Rossa esclusa dagli inviti della Cgil"

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