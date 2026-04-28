Nell’ultimo fine settimana, i carabinieri della compagnia di Comacchio hanno effettuato controlli nelle aree conosciute come la ‘movida’ del litorale e dell’entroterra. Durante le operazioni sono state identificate alcune situazioni irregolari e sono state presentate denunce e segnalazioni. Le forze dell’ordine hanno verificato il rispetto delle normative vigenti e monitorato eventuali comportamenti che potessero rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica.

Nell’ultimo fine settimana i controlli dei carabinieri della compagnia di Comacchio sono stati mirati nelle zone della cosiddetta ‘movida del litorale e dell’entroterra. L’attività, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie, ha portato a diverse denunce alla Procura estense e segnalazioni alla locale prefettura. Nel dettaglio al Lido degli Scacchi due gli episodi segnalati. Il primo è un intervento d’urgenza per contenere un 18enne che, in evidente stato di agitazione, ha minacciato con dei frammenti di bottiglia rotta il personale sanitario giunto sul posto per soccorrerlo. L’azione tempestiva dei militari ha garantito l’incolumità degli operatori e ha permesso di affidare il giovane alle cure mediche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli anti movida, denunce e segnalazioni

The NY Predators Dept officers attacking with noise, illegal surveillance violating my rights.

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