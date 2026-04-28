Il 2 maggio su Rai1, Carlo Conti presenterà una nuova puntata del suo spettacolo, spostandolo dal tradizionale appuntamento Dalla Strada al Palco. La programmazione di quella sera vedrà il suo show confrontarsi con il serale di Amici di Maria De Filippi, trasmesso su Canale 5. Questa modifica di palinsesto ha modificato la consueta collocazione del programma di Conti, creando un confronto diretto con la concorrenza.

? Cosa sapere Carlo Conti sposta Dalla Strada al Palco al sabato 2 maggio su Rai1.. Lo show sfida il Serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5.. Carlo Conti sposta il suo programma Dalla Strada al Palco al sabato sera 2 maggio, lanciando una sfida diretta a Maria De Filippi nel momento più delicato del palinsesto televisivo. La decisione è stata rivelata dallo stesso conduttore durante un intervento ai microfoni di Deejay Chiama Italia, insieme a Linus e Nicola Savino. Il rimescolamento delle carte in Viale Mazzini nasce da una necessità di rispetto verso la tradizione: per la Festa dei Lavoratori, il 1° Maggio, Rai3 trasmetterà il consueto Concertone e la rete ammiraglia ha preferito non sovrapporre le proprie offerte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conti sfida De Filippi: il cambio di programma Rai che stravolge il sabato

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