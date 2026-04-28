Contessa Entellina visite domenicali all’Abbazia di Santa Maria del Bosco
Domenica prossima, l’Abbazia di Santa Maria del Bosco sarà aperta al pubblico nelle aree della Riserva Naturale di Monte Genuardo, tra i borghi di Contessa Entellina e Giuliana. Le visite consentiranno di esplorare il complesso religioso situato nel cuore di questo paesaggio naturale. La struttura, che si trova all’interno di un’area protetta, rappresenta una delle attrazioni storiche di questa zona, accessibile durante le aperture domenicali.
Nel cuore della Riserva Naturale di Monte Genuardo, tra i borghi storici di Contessa Entellina e Giuliana, le visite svelano l’Abbazia di Santa Maria del Bosco. Un luogo dove il tempo sembra sospeso, svelando la sua imponente testimonianza monumentale nel cuore dei Monti Sicani.Qui, dove il.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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