Coni il vicepresidente Di Paola | Il commissario in Figc? Non decidiamo in base ai politici

Il vicepresidente del Comitato olimpico ha dichiarato che la nomina del commissario in Federazione non dipende dai politici. Ha aggiunto che la figura di Buonfiglio rimane stabile alla guida e ha confermato la sua presenza anche nel ruolo di membro della Giunta. La discussione riguarda la gestione della Federazione e le decisioni prese senza influenze politiche. Nessun dettaglio sui tempi o sui nomi specifici coinvolti nel procedimento.

Il governo, è cosa nota, continua a premere per un commissariamento della Figc. Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio è giustamente prudente. Di questo momento tanto particolare, per il calcio e per il Coni, abbiamo parlato con il vicepresidente del Comitato Olimpico e numero uno della Federazione Sport Equestri, Marco Di Paola. Presidente, secondo lei ci sono oggi gli estremi per il commissariamento del calcio? "Al momento le informazioni che abbiamo sono quelle giornalistiche, quindi, con tutto rispetto, occorre attendere. Noi per prendere decisioni del genere dobbiamo affidarci a fonti certe, ovvero quelle degli organi preposti del Coni".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Coni, il vicepresidente Di Paola: "Il commissario in Figc? Non decidiamo in base ai politici" Notizie correlate Italia fuori dai mondiali, Abodi: “ll calcio va rifondato. E la Figc rinnovata. Un commissario? Ne ho parlato con il Coni”La politica fa l'indignata dopo la terza esclusione di fila (12 anni) dell'Italia dalla fase finale del Mondiale. “Chi entra e chi resta lo decidiamo noi”. Il commissario Ue per la migrazioni sposa la linea duraCon buona pace della sinistra dell'accoglienza per tutti, l’Unione europea ha cambiato passo sull’immigrazione. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Comunicato della Giunta Nazionale; Coni, il vicepresidente Di Paola: Il commissario in Figc? Non decidiamo in base ai politici; Premio Città di Roma, Opes omaggia lo sport italiano al Coni; Silvia Salis tra CONI, politica e Olimpiadi: il progetto Genova 2036. Coni, il vicepresidente Di Paola: Il commissario in Figc? Non decidiamo in base ai politiciIl dirigente del Comitato olimpico è anche membro della Giunta: Buonfiglio è saldo al timone, valuta con oggettività ... gazzetta.it Federnuoto, il Coni boccia il ricorso di Rampelli: Barelli pronto alla sua quarta presidenzaIl vicepresidente della Camera e deputato di FdI aveva presentato un’istanza dopo l’esclusione dalla corsa alla presidenza a causa di un errore nei documenti inviati. Il Collegio di garanzia del Coni ... lettera43.it Il Delegato Coni La Spezia @Anna Del Vigo alla due giorni "di ritmo urbano" Sauro Baldiotti Comune della Spezia #danzasportiva #laSpezia #coni #coniliguria - facebook.com facebook