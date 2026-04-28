Condannati i due monzesi pagati dagli 007 russi per mappare le zone sensibili di Milano

Due imprenditori di Monza sono stati condannati a oltre due anni di carcere ciascuno dopo essere stati accusati di aver collaborato con i servizi segreti russi. Secondo le indagini concluse nel 2024, i due uomini, di 36 e 62 anni, avrebbero fornito informazioni su installazioni militari e aree della città non coperte dai servizi di sicurezza locali. La vicenda riguarda attività di monitoraggio di zone sensibili di Milano.

Sono stati condannati a 2 anni e 6 mesi e a 2 anni e 2 mesi i due imprenditori brianzoli di 36 e 62 anni finiti sotto indagine a fine 2024 perché si sarebbero messi a disposizione dei servizi segreti russi documentando installazioni militari a Milano - e zone della città non coperte dalle.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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