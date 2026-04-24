Concerto Primo Maggio 2026 a Roma il cast di cantanti ed ospiti su Rai3

Da superguidatv.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si avvicina il tradizionale Concerto del Primo Maggio 2026, che si terrà nella capitale e sarà trasmesso su Rai3. Sono stati annunciati diversi cantanti e ospiti che si esibiranno durante l’evento, previsto per la giornata del primo maggio. La manifestazione, che ogni anno richiama un vasto pubblico, prevede anche interventi e momenti di intrattenimento. La data e il cast ufficiale sono stati comunicati nelle ultime settimane.

Grande fermento ed attesa per il consueto appuntamento del Concerto del Primo Maggio 2026 di Roma conosciuto anche come il Concertone! Scopriamo insieme i conduttori, il tema di questa edizione e tutti i cantanti ed ospiti che si alterneranno sul palcoscenico! Concerto Primo maggio 2026 a Roma: conduttori. L’evento del Concerto del 1 Maggio 2026 torna a Roma dalla magica cornice della Piazza San Giovanni in Laterano con un’edizione che si preannuncia come sempre imperdibile. Il Concertone, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany, quest’anno ha come tema il «LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale».🔗 Leggi su Superguidatv.it

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