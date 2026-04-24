Concerto Primo Maggio 2026 a Roma il cast di cantanti ed ospiti su Rai3

A Roma si avvicina il tradizionale Concerto del Primo Maggio 2026, che si terrà nella capitale e sarà trasmesso su Rai3. Sono stati annunciati diversi cantanti e ospiti che si esibiranno durante l’evento, previsto per la giornata del primo maggio. La manifestazione, che ogni anno richiama un vasto pubblico, prevede anche interventi e momenti di intrattenimento. La data e il cast ufficiale sono stati comunicati nelle ultime settimane.

Grande fermento ed attesa per il consueto appuntamento del Concerto del Primo Maggio 2026 di Roma conosciuto anche come il Concertone! Scopriamo insieme i conduttori, il tema di questa edizione e tutti i cantanti ed ospiti che si alterneranno sul palcoscenico! Concerto Primo maggio 2026 a Roma: conduttori. L’evento del Concerto del 1 Maggio 2026 torna a Roma dalla magica cornice della Piazza San Giovanni in Laterano con un’edizione che si preannuncia come sempre imperdibile. Il Concertone, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany, quest’anno ha come tema il «LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale».🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Concerto Primo Maggio 2026 a Roma, il cast di cantanti ed ospiti su Rai3 Notizie correlate Concerto Primo Maggio 2026: ospiti, cantanti, cast e tema del Concertone di RomaIl Concerto Primo Maggio 2026 torna a Roma con un’edizione che promette di essere una delle più ricche e significative degli ultimi anni. Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: il cast cresce ancora! Ecco i nuovi nomiIl Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma prende sempre più forma e annuncia un nuovo blocco di artisti che arricchisce ulteriormente una line-up... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Riccardo Cocciante al Concerto del Primo Maggio 2026; Concerto del Primo Maggio 2026; Ecco il cast del Primo maggio 2026. Emma torna sul palco del Concerto del Primo Maggio 2026 a RomaEmma si aggiunge alla lineup del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, portando la sua energia e una delle voci più amate del panorama musicale italiano. megamodo.com Concerto Primo Maggio 2026 a Roma, il cast di cantanti ed ospiti su Rai3Torna come ogni anno il consueto appuntamento con il Concerto Primo Maggio 2026 a Roma: scopriamo cantanti e conduttori! superguidatv.it 1 Maggio, sul palco del Concertone anche Rocco Hunt, Brancale, Michielin e Bambole di Pezza (Adnkronos) - Si accendono i riflettori sul Concerto del Primo Maggio di Roma. L’edizione 2026, promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzata da iCompany, sarà facebook . #1M2026 sta prendendo forma, passo dopo passo, suono dopo suono. Grazie agli sponsor del Concerto Primo Maggio Roma per essere parte di questo percorso, prima ancora che tutto inizi. @RaiRadio2 x.com