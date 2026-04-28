Con la cabina di regìa +21% di prestazioni urgenti nei tempi

Tra il 5 e il 20 aprile, in Lombardia, il 79% delle visite ed esami di classe B, con urgenza breve, sono stati effettuati entro i 10 giorni dalla prescrizione. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, questa percentuale rappresenta un aumento di 21 punti percentuali, passando dal 58% al 79%. La cabina di regia ha registrato un incremento del 21% nelle prestazioni urgenti rispettate nei tempi stabiliti.

Tra il 5 e il 20 aprile le visite ed esami in classe B, urgenza breve, erogate effettivamente nei 10 giorni da prescrizione sono state il 79% in Lombardia, 21 punti percentuali più del 58% che si registrava nelle stesse due settimane del 2025. Le urgenze differibili (classe D, entro 30 giorni le visite, entro 60 le prestazioni strumentali) sono state assicurate nei tempi previsti in quei quindici giorni al 75%, undici percentili meglio del 64% di un anno prima. Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, legge queste due settimane nel contesto del trimestre: tra gennaio e marzo 2026, su 32 erogatori pubblici in Lombardia 28 hanno aumentato le prestazioni entro soglia per la classe B e 26 per la classe D.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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