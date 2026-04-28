Con ABB RobotStudio Cup la robotica crea un ponte tra scuola e industria

Un nuovo progetto che coinvolge la robotica mira a collegare le scuole con il settore industriale, offrendo agli studenti opportunità di apprendere competenze pratiche attraverso l'uso di robot. Con l'adozione di ABB RobotStudio Cup, i giovani possono sperimentare direttamente tecnologie avanzate, preparando i futuri professionisti alle richieste del mercato del lavoro. L'iniziativa si propone di facilitare un percorso formativo più pratico e orientato al mondo reale.

Riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in ambito scientifico-tecnologico nel “Programma per la valorizzazione delle eccellenze, la competizione ha davvero una formula di successo, che ogni anno cresce, coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani talenti e di realtà formative italiane e internazionali: complessivamente sono 70 gli istituti che partecipano a questa ottava edizione, di cui ben 56 scuole superiori italiane, 13 tra università e ITS del nostro Paese e 3 istituti esteri (provenienti da Repubblica Ceca, Cina e Spagna). I giovani partecipanti dell’intero progetto sono complessivamente circa 900 e, tra questi, una rappresentanza di circa 300 provenienti dalle diverse scuole in gara presenzierà alle giornate della fase finale della competizione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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