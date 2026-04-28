Comunicato Stampa | Kimbo chiude il bilancio 2025 Superata la soglia dei 300 milioni di euro

Nel bilancio 2025, Kimbo ha registrato un incremento complessivo degli indicatori economico-finanziari rispetto all’anno precedente. La società ha superato la soglia dei 300 milioni di euro di fatturato, evidenziando un andamento positivo in termini di risultato economico. I dati ufficiali mostrano una crescita rispetto all’ultimo esercizio, senza specificare dettagli aggiuntivi.

Kimbo ha chiuso il bilancio relativo all'esercizio 2025 con un miglioramento significativo di tutti i principali indicatori economico-finanziari. L'attuale bilancio segna un punto di svolta importante nel percorso di sviluppo dell'Azienda. Nel 2025, infatti, nonostante il delicato contesto dei mercati e le difficoltà del settore, Kimbo ha registrato vendite di caffè pari a “I risultati che abbiamo ottenuto non sono frutto del caso madi scelte coraggiose, di tanto lavoro e soprattutto dell'impegno quotidiano di una squadra che non si è mai tirata indietro” - ribadisce La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato...🔗 Leggi su Iltempo.it

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