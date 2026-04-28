Como 30enne denunciato per violenza sessuale dopo un’aggressione a una 23enne in centro città

A Como, un uomo di 30 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale, dopo aver aggredito una giovane di 23 anni in centro città. L’uomo, cittadino pakistano residente in zona e con precedenti per furto, è stato denunciato a piede libero. La vittima ha riferito di essere stata aggredita durante un episodio che si è verificato nelle strade centrali della città.

La Polizia di Stato di Como ha denunciato a piede libero per violenza sessuale un uomo di 30 anni, cittadino pakistano residente in città e regolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia per furto. L’intervento è scattato intorno alle 19.30 di ieri, quando una pattuglia della.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Violenza sessuale di gruppo a Cesena: 23enne abusata e filmata da 7 giovani a una festaCesena, 15 aprile 2026 – Una festa tra amici, un gruppo di giovani che fa uso di sostanze stupefacenti, e il drammatico epilogo della serata:... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Como, 30enne denunciato per violenza sessuale dopo un’aggressione a una 23enne in centro città; Como, ragazza di 23 anni palpeggiata in viale Lecco: denunciato 30enne pakistano; Como, approccio indesiderato e molesto: 30enne denunciato; Como, aggredisce 23enne in centro: denunciato per violenza sessuale. Como, ragazza di 23 anni palpeggiata in viale Lecco: denunciato 30enne pakistano30enne pakistano denunciato dalla polizia di Stato di Como per violenza sessuale. L’uomo, residente a Como e regolare sul territorio, era già noto alle ... espansionetv.it Como, approccio indesiderato e molesto: 30enne denunciatoSi tratta di un ragazzo pakistano residente in città, regolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per furto ... laprovinciadicomo.it Lago di Como : [instagram.com/lakecomo_boat] - facebook.com facebook Ci siamo: ormai è prossimo il rientro di Giovanni #DiLorenzo Torna già contro il Como x.com