Como 22enne denunciato per danneggiamento in un supermercato

Un giovane di 22 anni, cittadino tunisino con permesso di soggiorno e residente a Fino Mornasco, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver causato danni all’interno di un supermercato di Como. L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione, e l’uomo è stato ascoltato dagli agenti prima di essere formalmente denunciato in stato di libertà.

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 22enne di origine tunisina, regolarmente presente sul territorio italiano e residente a Fino Mornasco (Como), con l’accusa di danneggiamento. Al giovane è stata inoltre contestata una sanzione amministrativa per ubriachezza.L’intervento è.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Saronno, 22enne denunciato per spaccio: base operativa in un B&B di ComoLa Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare… Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Como, 22enne denunciato per danneggiamento in un supermercato; Como, tunisino 22enne denunciato dalla Polizia di Stato di Como. - Polizia di Stato; Como, ubriaco al supermercato rompe una bottiglia e non paga: denunciato 22enne tunisino; Como, 30enne denunciato per violenza sessuale dopo un’aggressione a una 23enne in centro città. Como, ubriaco al supermercato rompe una bottiglia e non paga: denunciato 22enne tunisino22enne tunisino, regolare sul territorio e residente a Fino Mornasco, denunciato dalla polizia di Stato di Como per danneggiamento. L'intervento della ... espansionetv.it Como centro, in 3 ubriachi al supermercato: uno rompe una bottiglia, alla richiesta di pagarla si infuriaLa Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà per danneggiamento un 22enne tunisino, regolare sul territorio italiano, residente a Fino Mornasco. Nella serata di ieri una pattuglia della Squad ... comozero.it Lago di Como : [instagram.com/lakecomo_boat] - facebook.com facebook Ci siamo: ormai è prossimo il rientro di Giovanni #DiLorenzo Torna già contro il Como x.com