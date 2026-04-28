Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie tecniche efficaci in 4 webinar Solo 50 posti Seconda edizione

È stata annunciata la seconda edizione di un ciclo di quattro webinar dedicati alle tecniche di comunicazione con le famiglie. L'iniziativa si rivolge agli insegnanti che desiderano migliorare le proprie capacità di affrontare colloqui complessi, affrontando le dinamiche emotive e le aspettative che si presentano durante le conversazioni. Sono disponibili solo 50 posti e le sessioni mirano a fornire strumenti pratici per gestire situazioni delicate.

La relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Non per mancanza di competenze, ma perché quella relazione attiva dinamiche profonde — di ruolo, di emozione, di aspettativa — che spesso ci colgono impreparati. Ci si ritrova a difendersi invece di dialogare, a irrigidirsi invece di ascoltare, a uscire. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. Solo 50 postiLa relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti.