Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie tecniche efficaci in 4 webinar Solo 50 posti

Sono stati annunciati quattro webinar dedicati alle tecniche di comunicazione con le famiglie, rivolti a insegnanti e operatori scolastici. L’iniziativa si propone di offrire strumenti pratici per affrontare colloqui complessi, considerando le dinamiche di ruolo, emozioni e aspettative che spesso accompagnano questi incontri. Sono disponibili solo 50 posti, e la partecipazione è rivolta a chi desidera migliorare le proprie capacità comunicative in ambito educativo.

La relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Non per mancanza di competenze, ma perché quella relazione attiva dinamiche profonde — di ruolo, di emozione, di aspettativa — che spesso ci colgono impreparati. Ci si ritrova a difendersi invece di dialogare, a irrigidirsi invece di ascoltare, a uscire. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: La sommelier Ilaria Lorini: "Basta parole difficili, bisogna saper comunicare"