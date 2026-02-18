Uno studio pubblicato su Nature rivela che due giorni di porridge abbassano il colesterolo alto del 10%. La ricerca ha coinvolto un gruppo di persone con valori elevati di LDL, che hanno seguito una dieta a base di avena per 48 ore. In questo breve periodo, i ricercatori hanno osservato una diminuzione sostanziale dei livelli di colesterolo cattivo.

In Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte e il colesterolo alto è uno dei principali responsabili. Un italiano su quattro convive con livelli elevati, più della metà degli adulti supera i 200 mgdl, soglia oltre la quale il rischio di infarto e ictus s'impenna. Le statine vengono prescritte a milioni di persone, ma in pochi le assumono con costanza e comunque metà dei pazienti non raggiunge livelli sicuri nemmeno dopo due anni. Per questo la ricerca sta esplorando alternative efficaci che passano per l'alimentazione. Come l'avena, al centro dell'attenzione per via del beta-glucano, una fibra solubile che nell'intestino si trasforma in gel e intrappola il colesterolo impedendone l'assorbimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Colesterolo alto: 2 giorni di porridge lo abbassano del 10%

