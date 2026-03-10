Dove il sacco nero pesa di più | gli abitanti con 750 chili a testa e chi ne ha 15 volte meno

In alcune località italiane, il peso medio di un sacco nero varia significativamente: a San Pietro in Cerro si aggira intorno ai 750 chili per abitante, mentre a Farini e Zerba si supera facilmente i 600 e i 700 chili. Questi dati mostrano differenze notevoli tra le diverse zone, con alcuni comuni che registrano valori molto più elevati rispetto ad altri, creando uno scenario di disparità evidenti nel peso complessivo.

Se fosse il peso di un attrezzo da palestra, chi vive a San Pietro in Cerro si troverebbe sulle spalle 50 chilogrammi, un sollevamento da poter compiere senza troppo sforzo; nessun atleta al mondo invece, potrebbe avere la meglio a Farini o Zerba, dove la sfida sale a 603 e 759 chili. Il carico in questione non sono manubri da allenamento, ma l’ammontare di quanto gettato nel bidone dell’indifferenziata dei comuni piacentini nel corso del 2024, ripartito sul numero di abitanti. In breve, quanto “sacco nero” portano in dote a testa, nota più spinosa della questione rifiuti urbani, che si tratti del dibattito sulla tariffa puntuale arrivata in città, come dell’impatto su gestione, costi e ambiente di tutto ciò che resta escluso del circuito del recupero. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

