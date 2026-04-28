A Campofilone, è stato annunciato il nuovo coordinatore dei Civici Marche per le aree di Fermo e Ascoli Piceno. La nomina riguarda Tonino Maurizi, scelto per guidare il gruppo in vista delle prossime elezioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante un evento locale, coinvolgendo rappresentanti del movimento e della regione. La nomina segna un passo importante per la strategia politica dei Civici Marche nelle due città.

? Cosa sapere Tonino Maurizi nominato coordinatore Civici Marche per Fermo e Ascoli Piceno a Campofilone.. Il nuovo direttivo prepara la struttura politica per le elezioni amministrative di maggio.. L’assemblea degli iscritti dei Civici Marche si è riunita la scorsa settimana a Campofilone per designare Tonino Maurizi come nuovo coordinatore provinciale per le aree di Fermo e Ascoli Piceno. L’incontro, che ha la partecipazione del vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Rossi e del presidente del movimento Matteo Pompei, ha segnato un punto di svolta organizzativo per il gruppo nel sud della regione. Il nuovo vertice provinciale vede al comando il vicesindaco di Montefiore dell’Aso, il quale ha espresso l’intenzione di puntare sulla crescita del movimento in entrambi i territori coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civici Marche: nuovo vertice per Fermo e Ascoli in vista delle elezioni

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