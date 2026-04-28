Civici Insieme al fianco di Matteo Ferracani nella corsa al Comune

Civici Insieme ha annunciato il proprio supporto alla candidatura di Matteo Ferracani come sindaco di Lucignano. La decisione arriva in concomitanza con la presentazione del progetto politico e amministrativo denominato “Lucignano Adesso”. La formazione politica ha deciso di sostenere ufficialmente il candidato nella corsa alle prossime elezioni comunali. La campagna elettorale si prepara a entrare nel vivo con questa alleanza.

Civici Insieme annuncia il proprio sostegno al progetto politico e amministrativo “Lucignano Adesso”, condividendo la candidatura di Matteo Ferracani a sindaco di Lucignano.“Riteniamo che Matteo Ferracani - spiegano Nicola Gentile e Laura Paolini - rappresenti oggi la figura giusta per guidare il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Marc Marquez avverte: Bezzecchi ha Valentino Rossi al suo fianco nella corsa al titolo MotoGP. Anche Santarcangelo al fianco di Forlì-Cesena per la corsa al Capitale della CulturaCon la firma del patto del dossier di candidatura, il Comune di Santarcangelo è dunque a tutti gli effetti partner istituzionale del progetto... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: A Mirandola partono in anticipo gli interventi larvicidi contro le zanzare; Reggio, per il dopo Falcomatà in lizza quattro candidati: Battaglia l’uscente contro la corazzata di Cannizzaro e i civici Lamberti Castronuovo e Pazzano · ilreggino.it; I mandarini rossi di Ciaculli, Marino Fardelli presenta il suo libro; Liste di Fermo, ecco lo showdown. Per i quattro sfidanti in campo 14 simboli. Grande energia e tanta voglia di fare: così è partita la nostra squadra. A #Moncalieri abbiamo presentato la lista “Lega – Civici per il Territorio”, insieme al Segretario Provinciale Elena Maccanti e al Segretario Regionale Riccardo Molinari. Un gruppo di person facebook