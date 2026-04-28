Civici Insieme al fianco di Matteo Ferracani nella corsa al Comune

Da arezzonotizie.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Civici Insieme ha annunciato il proprio supporto alla candidatura di Matteo Ferracani come sindaco di Lucignano. La decisione arriva in concomitanza con la presentazione del progetto politico e amministrativo denominato “Lucignano Adesso”. La formazione politica ha deciso di sostenere ufficialmente il candidato nella corsa alle prossime elezioni comunali. La campagna elettorale si prepara a entrare nel vivo con questa alleanza.

Civici Insieme annuncia il proprio sostegno al progetto politico e amministrativo “Lucignano Adesso”, condividendo la candidatura di Matteo Ferracani a sindaco di Lucignano.“Riteniamo che Matteo Ferracani - spiegano Nicola Gentile e Laura Paolini - rappresenti oggi la figura giusta per guidare il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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