Cittadinanza iure sanguinis | il nuovo decreto che blocca i discendenti

Il governo ha approvato il decreto 36 del 28 marzo 2025, riguardante la cittadinanza iure sanguinis. La circolare emanata a ottobre ha stabilito che i diritti di coloro che sono già residenti in Italia e discendono da cittadini stranieri vengono temporaneamente sospesi. Questa disposizione ha generato discussioni tra le comunità interessate e le autorità locali. Le nuove regole cambiano le modalità di accesso alla cittadinanza per alcune categorie di persone.

? Cosa sapere Il governo emette il decreto 36 del 28 marzo 2025 sulla cittadinanza iure sanguinis.. La nuova circolare di ottobre blocca i diritti dei discendenti già residenti in Italia.. Il governo italiano ha introdotto il decreto legge n. 36 del 28 marzo 2025, una normativa che ha trasformato radicalmente le possibilità di riconoscimento della cittadinanza per discendenza, lasciando migliaia di richiedenti in uno stato di totale incertezza giuridica. L’aggiornamento normativo ha colpito duramente i cittadini statunitensi che cercano di far valere lo status iure sanguinis. La nuova regolamentazione non si limita a modificare le procedure burocratiche, ma agisce sulla sostanza stessa del diritto, creando un muro aveva già avviato i propri iter o si era già spostato sul territorio nazionale basandosi sulle regole precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cittadinanza iure sanguinis: il nuovo decreto che blocca i discendenti Notizie correlate Cittadinanza jure sanguinis, il 2026 decide il futuro di milioni di discendenti e tra Corte CostituzCittadinanza Jure Sanguinis: Una Svolta Legale per Milioni di Italiani nel Mondo e un'Opportunità per l'Italia Il 2026 si preannuncia un anno... Cittadinanza jure sanguinis, il 2026 decide il futuro di milioni di discendenti e tra Corte Costituzionale e Cassazione l’Italia si gioca una risorsa economica strategicaIl 2026 si annuncia come un passaggio determinante per la cittadinanza italiana per discendenza. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La diaspora italiana nelle mani della Corte di Cassazione; Cittadinanza italiana, la Consulta chiamata a decidere: sotto esame la legge sugli emigrati; Un tribunale di Roma emette una sentenza senza precedenti sulla cittadinanza dei minori.; La Slovacchia semplifica la cittadinanza per discendenza: fino a 800.000 americani potrebbero beneficiarne. Iure Sanguinis, riscritte le regole: è già legge la nuova cittadinanzaIure sanguinis: si riscrivono le regole per diventare cittadini italiani. Sì al passaporto italiano ma soprattutto per chi, pur possedendo radici italiane, vuole realmente fare ritorno in patria, ... ilmessaggero.it Cittadinanza, il cortocircuito dello ius sanguinisPiuttosto che modificare in alcune parti la legge 91/92, perché non cogliere l'occasione per aggiungere un altro principio accanto allo ius sanguinis, come lo ius culturae o scholae? È questione di ... vita.it Carissimi, vi invito a partecipare al webinar “La nuova normativa sulla cittadinanza iure sanguinis” Relatrice Avv. Patrizia Giannini ore 17.30 del 16 aprile Ecco il link: https://us06web.zoom.us/j/83529647030pwd=IdofvuI1bXTcR8lKbA0PcIPuaSX8St.1 - facebook.com facebook