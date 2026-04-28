La Procura di Milano sta indagando su cinque partite di calcio, coinvolgendo altrettanti arbitri. L'indagine riguarda presunte irregolarità legate a queste gare e sta suscitando grande attenzione nel settore arbitrale. Finora, sono stati ascoltati diversi ufficiali di gara nell’ambito delle verifiche condotte dagli inquirenti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sui possibili risvolti delle indagini.

Cinque partite nel mirino e altrettanti arbitri indagati nell'inchiesta condotta dalla Procura di Milano e che sta scatenando una bufera nel mondo arbitrale. Non ci sono gare di questa stagione, ma Bologna-Inter, Inter-Milan di Coppa Italia, Salernitana-Modena e Udinese-Parma dello scorso anno e Inter-Verona di due campionati fa. L'indagine è circoscritta al perimetro del mondo arbitrale. Al momento Nessun club coinvolto a partire dall'Inter per la quale, secondo l'accusa di frode sportiva mossa dalla Procura, Rocchi avrebbe scelto arbitri graditi. Oltre al designatore arbitrale, che si è autosospeso, sono indagati il suo vice Gervasoni, i colleghi Nasca, Di Vuolo e, per falsa testimonianza, Paterna, il Var che si gira dopo la famosa bussata alla vetrata e dice 'rigore'.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cinque partite nel mirino della procura e cinque arbitri

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