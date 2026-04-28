Stasera, la programmazione televisiva combina cinema e sport, con alcuni titoli tra thriller e passione viola. Alle 23.00 viene trasmesso un film di emergenza, mentre nel pomeriggio alle 17.00 va in onda un episodio di un programma dedicato a un’isola. La scaletta include anche una rassegna di approfondimenti su Telegram e il consueto appuntamento sportivo dedicato alla squadra locale.

? Cosa sapere Toscana Tv trasmette Amber Alert alle 23.00 e Su un'isola con te alle 17.00.. Il palinsesto integra rassegna Refresh, approfondimento Telegram e il programma sportivo Casa Viola.. Stasera su Toscana Tv il palinsesto cinematografico prevede la messa in onda di Amber Alert-Allarme minori scomparsi alle ore 23.00, con Alaina Huffman, Barry Flatman e Damon Runyan protagonisti di una trama carica di tensione. La programmazione televisiva della rete toscana si apre con una selezione di titoli che spaziano dal dramma alla commedia classica, offrendo diverse opzioni di visione per l’intera settimana. Nel pomeriggio, precisamente alle 17.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinema e sport: il palinsesto serale tra thriller e passione viola

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