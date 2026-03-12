Brian Eno | l’arte è un gioco emotivo per tutti

Un nuovo volume scritto da Brian Eno e Bette Adriaanse propone una visione dell’arte come tecnologia emotiva accessibile a chiunque, non solo ai professionisti. L’opera mette in discussione l’idea che l’arte sia un campo riservato a pochi, evidenziando come possa essere vissuta come un gioco emotivo da tutti. Il libro invita a considerare l’arte come un’esperienza condivisa e immediata.

Un nuovo volume firmato da Brian Eno e Bette Adriaanse ridefinisce radicalmente il concetto di arte come tecnologia emotiva accessibile a tutti, non riservata ai soli professionisti. Il testo, intitolato Cosa fa l’arte – Una teoria incompiuta, propone che la creazione artistica sia un comportamento umano universale legato alla simulazione e al gioco, simile all’esperienza dei videogiochi. L’opera si presenta come un dialogo tra i due autori, strutturato in 121 pagine agili intervallate da disegni e schemi visivi, evitando toni accademici per offrire una lettura immediata. La tesi centrale è che l’arte non appartiene agli artisti, ma è uno strumento diffuso che permette di vivere emozioni senza subirne le conseguenze reali nel mondo fisico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

