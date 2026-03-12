Un nuovo volume scritto da Brian Eno e Bette Adriaanse propone una visione dell’arte come tecnologia emotiva accessibile a chiunque, non solo ai professionisti. L’opera mette in discussione l’idea che l’arte sia un campo riservato a pochi, evidenziando come possa essere vissuta come un gioco emotivo da tutti. Il libro invita a considerare l’arte come un’esperienza condivisa e immediata.

Un nuovo volume firmato da Brian Eno e Bette Adriaanse ridefinisce radicalmente il concetto di arte come tecnologia emotiva accessibile a tutti, non riservata ai soli professionisti. Il testo, intitolato Cosa fa l’arte – Una teoria incompiuta, propone che la creazione artistica sia un comportamento umano universale legato alla simulazione e al gioco, simile all’esperienza dei videogiochi. L’opera si presenta come un dialogo tra i due autori, strutturato in 121 pagine agili intervallate da disegni e schemi visivi, evitando toni accademici per offrire una lettura immediata. La tesi centrale è che l’arte non appartiene agli artisti, ma è uno strumento diffuso che permette di vivere emozioni senza subirne le conseguenze reali nel mondo fisico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brian Eno: l’arte è un gioco emotivo per tutti

Articoli correlati

Il giardiniere di suoni. Brian Eno a Parma, ottantasei anni e l'arte di piantare semiDal 30 aprile al 2 agosto il maestro britannico torna in Italia con un doppio progetto: installazioni luminose e giardini sonori.

L’immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma(Adnkronos) – L’immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso, tra i più significativi del suo percorso...

20 Laws of Wealth Every Entrepreneur Must Master

Tutti gli aggiornamenti su Brian Eno l'arte è un gioco emotivo per...

Temi più discussi: Il grande musicista Brian Eno porta un progetto di arte diffusa a Parma; Brian Eno: l’architetto del suono contemporaneo; Brian Eno: Seed / My Light Years; Presentata la seconda edizione di Performing Festival: a Catanzaro approda il villaggio delle arti performati.

Per Brian Eno l’arte non appartiene agli artistiSe avete sempre voluto chiedere a Brian Eno che cosa lo ha spinto a fare musica, la risposta la trovate nel nuovo libro Cosa fa l’arte – Una teoria incompiuta (Mondadori), scritto con l’artista Bette ... rollingstone.it

Brian Eno tra musica e arte nel segno della sperimentazioneQualcuno potrebbe dire, citando un vecchio detto: «A chi tutto e a chi niente». Di certo la storia di Brian Eno è quella di una personalità illuminata e sì, diciamocelo, geniale, che ha saputo ... esquire.com

DEVO dirvi la verità... A me questo secondo album dei cinque folli musicisti americani dell' Ohio non dispiace affatto... Seppur meno considerato del più applaudito esordio intitolato "Q: Are Not Men.A: We Are Devo!" prodotto da nientepopodimeno che Brian facebook

Il #9marzo 1987 gli #U2 incidono l'album #TheJoshuaTree, forse il più amato dai loro fan. Prodotto da Brian Eno vincerà il Grammy Award del 1988, con singoli indimenticabili come With Or Without You, Where The Streets Have No Name e I Still Haven't Foun x.com