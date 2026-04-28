Chieti al voto | l' elenco delle scuole chiuse a ridosso delle elezioni

A pochi giorni dalle elezioni, il sindaco di Chieti ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole in cui sono allestiti i seggi elettorali. La misura interessa alcuni istituti scolastici che ospiteranno le operazioni di voto, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e facilitare lo svolgimento delle consultazioni. Le scuole chiuse resteranno tali durante le giornate delle votazioni e in alcuni casi anche nei giorni immediatamente precedenti.

Si avvicina la data delle elezioni e il sindaco di Chieti ha predisposto un'ordinanza per la chiusura delle scuole sede di seggio elettorale. Si vota il 24 e 25 maggio prossimi e, in caso di ballottaggio, il 7 e l'8 giugno.Per consentire lo svolgimento delle elezioni comunali a Chieti le scuole.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Scuole chiuse per maltempo e allerte meteo domani giovedì 12 febbraio: l’elenco delle regioni a rischioL’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani giovedì 12 febbraio 2026, per maltempo. Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione domani giovedì 12 febbraio: l’elenco delle regioniL’elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani giovedì 12 febbraio 2026, per maltempo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elezioni comunali 2026, si chiudono le liste: i Comuni al voto; Amministrative Abruzzo: presentate le liste, 60 i Comuni al voto; Chieti al voto: l’Udc formalizza il sostegno al candidato sindaco della Lega Colantonio; AMMINISTRATIVE ABRUZZO: DEPOSITATE LE LISTE, 60 COMUNI AL VOTO 24 E 25 MAGGIO. VOTO CHIETI: CORSA PER CHIUDERE CANDIDATURE, CDX PARTE DIVISO E RISCHIA, LEGNINI CON 7 LISTECHIETI – Corsa contro il tempo per le elezioni comunali di Chieti, in vista della presentazione delle liste entro sabato alle 12. Chiamati alle urne 43.455 teatini, con ben sei candidati in pista, e i ... abruzzoweb.it Elezioni Chieti, entro domani la presentazione delle listeScadrà domani alle ore 12 il termine ultimo per la presentazione delle liste nei comuni interessato al voto. A Chieti chiamati alle urne oltre 43.400 elettori ... rete8.it ATTENZIONE CHIETI! Super promo LIMITATA che sta andando a ruba! Completi tuta Givova a SOLI 25,00€ Sì, hai letto bene… solo 25€ fino ad esaurimento scorte! Perfetti per palestra, tempo libero o per un look sportivo sempre al top. AFFR facebook