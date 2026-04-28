Dolma Lisa, attrice, modella e content creator, è conosciuta anche come la fidanzata di Tredici Pietro. La loro relazione è stata mantenuta nascosta, senza annunci ufficiali, ma alcuni indizi condivisi sui social hanno fatto trapelare il legame tra i due. Entrambi hanno preferito non approfondire pubblicamente la propria vita privata, lasciando che le circostanze e alcune immagini condivise sui social media dessero indicazioni sulla loro relazione.

Attrice, modella e content creator, Dolma Lisa è la fidanzata di Tredici Pietro. Un amore vissuto lontano dai riflettori e tenuto segreto dai due, ma svelato da alcuni indizi comparsi sui social. Chi è Dolma Lisa. Classe 2004, Dolma Lisa è una modella italo-tibetana. Ha cominciato a lavorare nel mondo della moda sin da giovanissima e con il tempo ha collaborato con numerosi brand internazionali. Famosissima sia su Tik Tok che su Instagram, è fra i content creator più seguiti del momento con tante passioni che vanno dalla recitazione al canto, passando per la fotografia. A raccontarsi sui social è stata più volte proprio la giovane: “Ciao, mi chiamo Dolma Lisa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Dolma Lisa, la fidanzata (famosa) di Tredici Pietro

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