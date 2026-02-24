Chi è Giulia la misteriosa fidanzata di Tredici Pietro

Giulia, la ragazza di Tredici Pietro, è stata pizzicata mentre si scambiavano baci appassionati in pieno centro a Milano. La coppia, molto riservata, si muoveva tra i passanti senza preoccuparsi troppo degli sguardi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei paparazzi, che hanno immortalato il momento in modo spontaneo. La relazione tra i due sembra nascere lontano dai riflettori, ma le immagini hanno fatto discutere. La coppia si è poi allontanata mano nella mano.

La fidanzata di Tredici Pietro si chiama Giulia ed è una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, con la quale è stato paparazzato per le vie di milano in dolci effusioni. Il rapper sarà in gara stasera al 76esimo Festival di Sanremo con il brano L’Uomo Che Cade. Figlio di Gianni Morandi ed Anna Dan, eredita la passione della musica dal padre, e nel 2018 debutta con il singolo  Pizza e Fichi, seguito da  Piccolo Pietro,  Rick e Morty  e  Passaporto. L’anno successivo pubblica il primo progetto discografico ufficiale  Assurdo, che contiene il feat di Madame in  Farabutto. Collabora anche con Lil Busso in  1€Secondo  e gli Psicologi in  Vestiti d’odio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Tredici Pietro a Sanremo 2026: età, altezza, peso, nome vero, padre famoso, fidanzataIl nome di Tredici Pietro si lega alla sua presenza a Sanremo 2026, dove si esibisce con il brano “Uomo che cade” a causa del suo successo tra i giovani appassionati di musica rap.

