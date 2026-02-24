Chi è Giulia la misteriosa fidanzata di Tredici Pietro

Giulia, la ragazza di Tredici Pietro, è stata pizzicata mentre si scambiavano baci appassionati in pieno centro a Milano. La coppia, molto riservata, si muoveva tra i passanti senza preoccuparsi troppo degli sguardi. La vicenda ha attirato l’attenzione dei paparazzi, che hanno immortalato il momento in modo spontaneo. La relazione tra i due sembra nascere lontano dai riflettori, ma le immagini hanno fatto discutere. La coppia si è poi allontanata mano nella mano.

La fidanzata di Tredici Pietro si chiama Giulia ed è una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo, con la quale è stato paparazzato per le vie di milano in dolci effusioni. Il rapper sarà in gara stasera al 76esimo Festival di Sanremo con il brano L’Uomo Che Cade. Figlio di Gianni Morandi ed Anna Dan, eredita la passione della musica dal padre, e nel 2018 debutta con il singolo Pizza e Fichi, seguito da Piccolo Pietro, Rick e Morty e Passaporto. L’anno successivo pubblica il primo progetto discografico ufficiale Assurdo, che contiene il feat di Madame in Farabutto. Collabora anche con Lil Busso in 1€Secondo e gli Psicologi in Vestiti d’odio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Tredici Pietro a Sanremo 2026: età, altezza, peso, nome vero, padre famoso, fidanzataIl nome di Tredici Pietro si lega alla sua presenza a Sanremo 2026, dove si esibisce con il brano “Uomo che cade” a causa del suo successo tra i giovani appassionati di musica rap.

Chi è la fidanzata misteriosa di Filippo Laganà?Filippo Laganà mantiene privata la sua vita sentimentale, e la sua fidanzata rimane sconosciuta al pubblico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi è Giulia Murada, la figlia d'arte che sogna una medaglia nello sci alpinismo a Milano Cortina; Giulia Honegger, chi è la nuova fidanzata di Fedez dopo il divorzio da Chiara Ferragni; Chi è Giulia Murada, l'azzurra al debutto olimpico dello sci alpinismo; Giulia Murada, chi è l'azzurra dello sci alpinismo: il padre allenatore, i sudoku per gestire la tensione e la laurea in Scienza del Turismo.

Giulia Diana, chi è la compagna di Enrico Nigiotti e figli Duccio e Maso/ Mi hanno cambiato la vitaChi è Giulia Diana, la compagna di Enrico Nigiotti con la quale ha avuto due gemellini, Duccio e Maso? I piccoli nati nel 2023 ... ilsussidiario.net

Chi è Giulia Murada, l'azzurra alla guida del debutto olimpico dello sci alpinismoLeggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Giulia Murada, l'azzurra alla guida del debutto olimpico dello sci alpinismo ... tg24.sky.it

"Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi. Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma ed io ti guarderemo emozionati, in silenzio. Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino. Comunq - facebook.com facebook

Gianni Morandi scrive al figlio: “Per il mondo sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambino” x.com