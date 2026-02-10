Doveva essere l' erede di Gigio ora non gioca e rischia il Mondiale | Chevalier sei mesi da incubo al Psg

Chevalier, l’erede di Gigio, si trova in un momento difficile. Dopo aver firmato con il Psg per 55 milioni e con grandi aspettative, ora non gioca e rischia di perdere anche il Mondiale. Luis Enrique lo ha voluto fortemente, sacrificando Donnarumma, ma il suo spazio si è ridotto. Nel frattempo, Safonov si è preso il suo ruolo nel club e Butez si candida a fare lo stesso in Francia. Un’incertezza che dura ormai sei mesi, tra continui stop e poche chance di riemergere.

Dalle stelle alla panchina. Tutto in poco più di sei mesi. Ma l'orizzonte rischia di oscurarsi ancor di più per Lucas Chevalier, il predestinato a tutto: a fare meglio di Gianluigi Donnarumma, a rubare il posto a Maignan in nazionale, a diventare il più forte al mondo, come scrivevano i media francesi. L'ex del Lilla invece fa ormai il vice di Safonov al Psg, e secondo l'Equipe rischia pure di non andare al Mondiale, magari dovendo cedere il posto di vice del rossonero a Jean Butez del Como. E pure Luis Enrique sembra aver scaricato il portiere costato 55 milioni. Eppure era stato proprio il tecnico spagnolo a convalidare il cambio tra i pali d'estate, spiegando che Chevalier era più vicino al profilo del portiere necessario al suo stile di gioco.

