Nicole Minetti, figura nota per aver ricoperto vari ruoli nel corso degli anni, ha lavorato come igienista dentale, modella, politica e DJ. Nel tempo, ha attraversato diverse esperienze professionali, passando da un settore all’altro senza fermarsi. La sua presenza pubblica si è fatta più rara negli ultimi anni, lasciando spazio a molte domande sul suo attuale percorso.

Igienista dentale, modella, politica a dj, Nicole Minetti ha vissuto tante vite diverse, cambiando la sua strada numerose volte. Dopo il processo Ruby e l’attenzione mediatica, ha deciso di lasciare l’Italia, dedicandosi alla sua privacy, e oggi la sua esistenza è molto diversa anche se il suo nome è tornato a fare capolino per via di alcune indiscrezioni sul caso che la vede coinvolta. La carriera di Nicole Minetti. Pochi sanno che Nicole Minetti è figlia di Antonio Minetti, imprenditore molto conosciuto a Rimini grazie al suo lavoro di organizzatore di eventi, e di Georgina Reid, ballerina inglese. Proprio grazie alla passione della madre, Nicole è cresciuta insieme alla sorella Angelica studiando danza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che fine ha fatto Nicole Minetti

Grazia per Nicole Minetti. Gravi condizioni di un familiare minore.

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Temi più discussi: Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia; Nicole Minetti, la grazia ora è un caso. Chi è l’ex igienista dentale entrata in politica; L'adozione del figlio in Uruguay, la scomparsa della madre biologica: i dubbi sulla grazia a Minetti; Che storia ha Nicole Minetti.

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Sono molte le persone – donne e non solo – che si trovano in carcere, o rischiano di finirci, e hanno minori a carico, bisognosi di cura e vicinanza. Auspico che le “motivazioni umanitarie” alla base della grazia concessa a Nicole #Minetti possano essere consi x.com

La procura generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla procura per l'apertura di una indagine a carico dell'igienista dentale #ANSA - facebook.com facebook