Una donna ha raccontato come sua madre abbia salvato la famiglia uccidendo il padre durante un episodio violento. La vicenda riguarda la prima parte della vita di un’attrice di fama internazionale, prima di ottenere riconoscimenti come un premio Oscar e di intraprendere la carriera di modella. La storia si svolge negli anni giovanili della protagonista, portando alla luce eventi drammatici e vissuti intensamente dalla famiglia.

La storia della prima vita di Charlize Theron, prima della fama internazionale, prima dell’Oscar e prima ancora della vita da modella in giro per il mondo, è degna della sceneggiatura hollywoodiana per un film drammatico ma, per fortuna, a lieto fine. E chissà che un giorno Charlize non deciderà di farla diventare davvero un film, per aiutare tutte le persone che si trovano in situazioni simili alla sua. L’attrice, che aveva già parlato della sua storia, l’ha ripercorsa in una lunga intervista al New York Times uscita sabato 18 aprile, dove ha raccontato nei dettagli quella notte del 21 giugno 1991 quando aveva solo 15 anni, da anni conviveva nella paura accanto ad un padre alcolizzato e violento e sua madre Gerda, al termine dell’ennesimo episodio, lo uccise con un colpo di pistola.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlize Theron, che ringrazia sua madre: “Per salvarci uccise mio padre”

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