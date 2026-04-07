champions 2025 26 diretta esclusiva sky now quarti andata palinsesto telecronisti

Martedì 7 e mercoledì 8 aprile 2026 si svolgeranno i match di andata dei quarti di finale della UEFA Champions League, trasmessi in esclusiva su Sky e in streaming su diverse piattaforme. Le partite verranno seguite da telecronisti dedicati, con un palinsesto che prevede diverse opzioni di visione per gli appassionati. Le sfide rappresentano il primo appuntamento ufficiale di questa fase della competizione europea.

TV8 Champions Night Leo Di Bello e Sarah Castellana conducono lo studio pre e post-partita di un big match tra club stranieri della massima competizione europea per club. con Stefano De Grandis, Gianluca Zambotta, Marco Borriello, Enrico Bertolino mercoledi 8 Aprile dalle 20.20 su TV8 Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League,tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 7 e mercoledì 8 aprile, l’andata dei quarti di finale della massima competizione europea per club, con 3 partite da seguire, anche in contemporanea grazie a Diretta... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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