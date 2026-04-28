Cessioni di cocaina e hashish nel centro storico di Lecce nei guai due fratelli e un 43enne

Nella zona delle Giravolte nel centro storico di Lecce, i residenti si sono rivolti alle forze dell'ordine, lamentando frequenti passaggi di persone legate allo spaccio di droga. Dopo indagini e controlli, sono stati individuati due fratelli e un uomo di 43 anni, tutti coinvolti in attività di cessione di cocaina e hashish. L’operazione ha portato al loro coinvolgimento in un procedimento penale.

LECCE - I residenti della zona delle Giravolte, nel centro storico di Lecce, erano esasperati dal continuo via vai di tossicodipendenti a tutte le ore del giorno e della notte. Da quelle segnalazioni erano partite le indagini dei carabinieri, sfociate all’alba di oggi nella custodia cautelare.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Lotta allo spaccio, hashish e cocaina in un centro di accoglienza: giovane nei guai Viterbo, 4 kg di hashish e cocaina per le feste di Pasqua: arrestato 25enne nel centro storicoÈ di un arresto e di un ingente sequestro di stupefacenti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Spaccio di droga, blitz della finanza dopo mesi di indagini: bloccata e arrestata una coppia; Cessione di droga, arrestato spacciatore in via Manfredi; Cocaina nella cabina e marijuana tra le verdure: il sequestro record al porto; Droga a Rifredi: due arresti. San Benedetto, smerciavano fiumi di cocaina: i pusher condannati a 8 e 11 anniSAN BENEDETTO Un fiume di cocaina che dalla Vallata del Tronto arrivava alla costa: è questo il quadro emerso al termine del processo celebrato con rito abbreviato davanti al gup ... corriereadriatico.it Cessioni Juve: tutti i nomi in bilico, le scelte di Spalletti e la decisione che anticipa il mercato facebook Cessioni #Juve: tutti i nomi in bilico, le scelte di #Spalletti e la decisione che anticipa il mercato x.com