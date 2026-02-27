Esperienza e innovazione in cucina | l' Associazione cuochi brindisini ospita lo chef Fabio Tacchella

Il 10 marzo 2026, presso la Masseria Elysium Nature Resort di Mesagne, l’Associazione Cuochi Brindisi, guidata dal presidente Raffaele Pezzuto, ospiterà lo chef Fabio Tacchella per un evento formativo dedicato alla cucina contemporanea. La giornata vedrà la presenza di professionisti del settore che assisteranno a dimostrazioni pratiche e approfondimenti sulle tecniche innovative e il metodo scientifico applicato alla cucina.

MESAGNE - La cucina contemporanea incontra il metodo scientifico in un evento formativo d'eccezione. Il 10 marzo 2026, presso la suggestiva cornice della Masseria Elysium Nature Resort di Mesagne, l'Associazione Cuochi Brindisi del presidente Raffaele Pezzuto ospiterà lo chef Fabio Tacchella per.

