Centro per l’autismo di Valle Pizza | Sarò garante del dialogo istituzionale e degli interessi delle famiglie

Il centro per l’autismo di Valle rappresenta una struttura sociosanitaria considerata fondamentale per la provincia, destinata a offrire servizi e sostegni a molte famiglie e ragazzi con sindrome dello spettro autistico. Il rappresentante istituzionale ha dichiarato che si impegnerà a garantire il dialogo tra le istituzioni e a tutelare gli interessi delle famiglie coinvolte, sottolineando come la struttura sia stata a lungo trascurata a causa di scelte politiche inadeguate.

«Una struttura sociosanitaria essenziale per l’intera provincia, necessaria per dare risposte concrete a centinaia di famiglie e di ragazzi con sindrome dello spettro autistico, che per troppi anni è rimasta ostaggio della malapolitica». Così il candidato a sindaco del campo largo Nello Pizza.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Trapanese davanti ai cancelli chiusi del Centro per l'Autismo di Valle: «La prossima volta voglio trovarli aperti»Dopo la presentazione del suo libro al Circolo della Stampa, lo scrittore e padre si è fermato a Contrada Serroni. “Sessanta milioni per l’autismo e un nuovo slancio per il centro di Valle”Il vicepresidente della Regione Campania Luca Trapanese ad Avellino per la presentazione del suo ultimo libro sulla disabilità: "La famiglia perfetta... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il centro autismo sarà inaugurato l'8 maggio; Il sogno realizzato di Alina; Fondazione Sospiro, l'8 maggio l'inaugurazione del primo Centro nazionale per il trattamento delle psicopatologie nell’Autismo e nelle Disabilità intellettive; Centro unico per l’autismo a Gressan. Centro per l’autismo, Pizza: Troppe occasioni perse«Una struttura sociosanitaria essenziale per l’intera provincia, necessaria per dare risposte concrete a centinaia di famiglie e di ragazzi con sindrome dello spettro autistico, che per troppi anni è ... irpinianews.it Centro per l’Autismo, il M5S Avellino sostiene l’intitolazione al dottor Camillo VittozziIl Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino sostiene con forza la proposta delle famiglie con bambini con disturbi dello spettro autistico di intitolare al dott. Camillo Vittozzi, neurop ... irpinianews.it Il centro della sono ' e Parola di Gian Piero Gasperini #Gasperini #Roma #SerieAEnilive #DAZN x.com È stato sgomberato questa mattina il centro sociale ‘L38 Squat’ al Laurentino 38, nel quadrante sud di Roma in via Domenico Giuliotti. A partire dalle 7, contigenti della polizia in tenuta antisommossa, agenti della Digos e della squadra mobile di Roma Capital - facebook.com facebook