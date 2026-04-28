Domani alle 10, nella piazza del Castello Malaspina, si svolgerà una cerimonia dedicata ai Cammini Danteschi, con la partecipazione di studenti delle scuole di Barbarasco e Terrarossa. L’evento prevede una rievocazione storica e l’intervento di giovani voci, trasformando il luogo in un punto di incontro tra passato e presente. La manifestazione mira a coinvolgere le nuove generazioni nel ricordo delle tradizioni legate a Dante Alighieri.

La piazza del Castello Malaspina tornerà a essere crocevia di storia, memoria e giovani voci. Le scuole di Barbarasco e di Terrarossa, domani alle 10, celebreranno i Cammini Danteschi. L’iniziativa nasce da un progetto ’verticale’, depositato alla Siae, ideato dall’ArcheoClub Apuo Ligure dell’Appennino Tosco Emiliano e guidato dalla professoressa Angelina Magnotta. Un percorso condiviso da due ordini scolastici - la primaria di Terrarossa e la secondaria di primo grado di Barbarasco - che ha trovato il sostegno dei Comuni di Tresana e Licciana Nardi, dell’Istituto Comprensivo Igino Cocchi e dell’Archivio di Stato della Spezia. Proprio lì sono conservati i documenti originali che attestano la delega dei marchesi Malaspina a Dante e l’atto della storica Pace di Castelnuovo del 1306.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Celebrazione dei ’Cammini danteschi’. Giovani in campo e rievocazione storica

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