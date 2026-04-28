Una proprietà immobiliare a Milano cambia proprietario per una cifra di 670 mila euro. La transazione coinvolge due figure note nel mondo sportivo, con un legame che si manifesta sia in ambito istituzionale che personale. La casa, situata nel capoluogo lombardo, passa di mano nel corso delle ultime settimane, senza altri dettagli sui soggetti coinvolti. La vicenda si inserisce in un contesto di rapporti tra le parti interessate.

Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Vlahovic può dare una mano. Lewandowski non è l’uomo giusto, ha 37 anni! Yildiz è un fenomeno» Goncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Le ultimissime sul centravanti Anguissa Napoli, il futuro ora è in bilico: Conte lo esclude e il rinnovo resta fermo! Gli scenari per l’estate Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Vlahovic può dare una mano.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ceferin Gravina, che intreccio immobiliare! Per 670mila euro la casa di Milano cambia proprietario

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