Domenica si gioca una partita importante per la squadra, che si prepara con determinazione dopo aver concluso la stagione regolare. Nonostante il rammarico per aver mancato la vittoria del campionato, il gruppo si concentra sulla forza collettiva e sulla voglia di fare bene nelle prossime sfide. Il capitano ha espresso fiducia nel potenziale della squadra, sottolineando che l’obiettivo rimane quello di restare competitivi e di puntare in alto.

Ripartire dalla consapevolezza di quanto è stato fatto in questa stagione regolare, dalla forza di questo gruppo, che non ha vinto il campionato ma che può ancora puntare in alto. A testa alta, come quando s’è presentato davanti ai tifosi dorici che a fine partita a L’Aquila lo hanno applaudito a lungo. E’ la sintesi del pensiero del capitano dell’Ancona, Luca Gelonese: "C’è tanto rammarico, dispiacere per come è andata. Ci tenevamo tutti a portare il campionato all’ultima giornata e provarci fino alla fine. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, l’Ostiamare invece ha vinto e festeggia. Noi dobbiamo resettare tutto e ripartire da quello che è successo a fine partita, l’applauso della nostra gente, l’incoraggiamento, veramente una cosa da brividi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "C’è tanto rammarico, ma anche consapevolezza di poter restare in alto. A domenica, per vincere». Gelonese, cuor di capitano non molla

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